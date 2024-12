FOTO - E intanto l'agenzia di Giuffredi fa l'in bocca al lupo per stasera a Parisi e Ranieri. Nessuna traccia di Biraghi

Come se niente fosse, continua la campagna social dell'agenzia MARAT di Mario Giuffredi, procuratore di Cristiano Biraghi, Fabiano Parisi e Luca Ranieri che si è reso protagonista nelle ultime ore di dichiarazioni piuttosto pesanti sul futuro dei due terzini sinistri della Fiorentina da lui assistiti.

Poco fa sulle pagine social dell'agenzia di procura è apparo il post di in bocca al lupo per la partita contro il Lask in Conference League per Ranieri e Parisi: “Tornano le sfide di Conference League per la Fiorentina che, alle 18:45, sfida il Lask Linz. In bocca al lupo a Luca Ranieri e Fabiano Parisi” si legge.

Nessuna traccia invece di Cristiano Biraghi, out per scelta tecnica dai convocati e agli sgoccioli della sua avventura in riva all'Arno.

