Un nome in meno per la panchina della Fiorentina: il Genoa blinda Vieira

Un nome in meno per la panchina della Fiorentina? Il Genoa ha sistemato tutti i documenti per l’annuncio del rinnovo di Patrick Vieira, profilo circolato anche in ottica viola. Il Corriere dello Sport scrive che è stato trovato venerdì l’accordo totale sul prolungamento dal 2026 al 2027, con relativo adeguamento.

Vieira si lega ancora al Genoa

Il tecnico è rimasto in contatto con il club anche durante le vacanze, ribadendo la fiducia nei confronti del progetto della società. Per allontanare le corteggiatrici, verrà firmato un contratto che lo legherà a Genova per altri due anni. La clausola da mezzo milione di euro è rimasta invariata: chi vorrà Vieira dovrà pagare tale cifra per “liberarlo”.