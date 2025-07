Anche Di Marzio conferma l'interesse della Fiorentina per Zanoli: sfida al Bologna, che parte favorito

Anche Gianluca Di Marzio conferma: la Fiorentina sta seguendo Alessandro Zanoli come vice-Dodo, ma dovrà guardarsi dalla fiera concorrenza del Bologna.

I felsinei sembrano avanti, perché Zanoli potrebbe essere usato come contropartita nell'affare che porta Ndoye a Napoli: tuttavia, la società viola si è fatta sentire chiedendo informazioni. Il Napoli, comunque, non esclude nemmeno di tenerlo in rosa: molto dipenderà dalla trattativa per Juanlu, che arriverebbe a Napoli chiudendo le porte proprio a Zanoli, che a quel punto sarebbe libero di trasferirsi.