Sono ore di attesa per quanto riguarda le possibili decisioni degli organi competenti sulle prossime trasferte della Fiorentina per quanto riguarda i propri tifosi. I fatti di San Gallo hanno messo in allerta sia la UEFA che l'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) e a breve potrebbero essere comunicate squalifiche e/o divieti per la tifoseria viola.

Quello che filtra è la possibile chiusura della trasferta a Genova contro il Grifone per tutti i residenti in Toscana, con il tifo viola a Marassi per giovedì che sarebbe in questo modo ridotto al lumicino. I biglietti per il settore ospiti ancora non sono stati messi in vendita e la decisione dell'osservatorio tarda ad arrivare. A rischio anche le prossime due trasferte in Europa, a Cipro contro l'APOEL Nicosia e in Portogallo contro il Guimaraes.

Intanto, però, i tifosi della Fiorentina sono certi di poter partecipare alla gara prevista all'Olimpico di Torino tra una settimana, quando la squadra viola affronterà i granata. I tagliandi per il settore ospiti sono stati infatti messi in vendita senza alcuna restrizione.