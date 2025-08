Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina, partendo da un'opinione su Sohm: “Bernabè è sicuramente un'operazione accattivante, però forse fotocopia rispetto ad altri profili che hai. Ricorda un po' Fazzini, il giocatore estremamente tecnico dai piedi educati. Sohm è tutt'altra cosa, un centrocampista muscolare che ha ancora margini di miglioramento. Non è più un ragazzino, ma può ancora crescere con l'allenatore giusto. Legittimo prenderlo se Pioli l'ha chiesto”.

“Attacco da Champions e difesa da Europa League, mentre il centrocampo…”

Poi aggiunge: “Va bene prendere Sohm, ma vorrei capire il fine ultimo della Fiorentina nella costruzione del centrocampo. Questo è il reparto dove il club lavora maggiormente e quello fondamentale, detto più volte. Abbiamo un attacco da Champions e una difesa da Europa League, mentre in mezzo al campo mi sembra ancora una squadra da Conference. Sohm è un buon acquisto, non c'è che dire, ma mi resta qualche dubbio sulla leadership del reparto. Ma per fortuna è un dubbio in divenire”.

“Credo che uno tra Mandragora e Richardson uscirà. Ndour…”

E conclude: “Siamo in pieno mercato e la squadra sta cambiando, pur con la Fiorentina che si è mossa coi tempi giusti. La difesa mi sembra a posto, a meno che non succeda qualcosa. Non vorrei vedere Comuzzo ceduto, ma lo vedo al centro in queste prime settimane con Pioli e sono contento. Potrebbe essere ritoccato proprio il centrocampo. Sohm rappresenta i muscoli che mancavano, mentre credo che uno tra Mandragora e RIchardson uscirà. E poi credo che Pioli lavorerà molto su Ndour, perché sembra crederci. Lo trovo un investimento intelligente”.