Disastro Italia in Norvegia: la squadra di Spalletti seppellita di gol e sconfitta nettamente

Disastrosa sconfitta dell’Italia di Spalletti nell’esordio delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026: gli Azzurri cadono col punteggio di 3-0 in casa della Norvegia.

Tris scandinavo tutto nel primo tempo

Gli scandinavi segnano tutti e tre i gol nel primo tempo, prima grazie a Sorloth e Nusa, poi con il proprio bomber Haaland, che salta anche Donnarumma prima di depositare in rete. L’Italia chiude totalmente frastornata la prima frazione di gioco, dimostrando incredibile fragilità e una confusione tecnico tattica disarmante, senza riuscire a rialzarsi nella seconda, con la Norvegia che colpisce anche un palo con Berge.

Nessun minuto per il viola Luca Ranieri, che resta in panchina e rimanda l'esordio in azzurro. Italia adesso a -9 dalla Norvegia capolista del girone e a -6 da Israele secondo, anche se con due gare giocate in meno.