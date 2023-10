VIDEO - Polemiche accesissime in Juventus-Verona: Saponara e compagni arrabbiatissimi con un tifoso bianconero

Ieri sera si è giocata Juventus-Verona, partita vinta dalla squadra bianconera all'ultimo secondo con gol di Andrea Cambiaso. Non è stata una gara senza polemiche, soprattutto per quanto riguarda il difensore gialloblù Faraoni. Ma non solo.

Un video pubblicato da OCWSport e già virale sui vari social ritrae i giocatori in panchina del Verona al momento della rete che è valsa loro la sconfitta. Feroce la reazione di alcuni di loro, tra i quali Doig, lo stesso Faraoni e l'ex Fiorentina Riccardo Saponara, nei confronti di un tifoso della Juventus. Dinamica non chiara, pare evidente che ci sia stata una provocazione diretta nei confronti dei giocatori.

Di seguito, il video: