Bressan: "Ben vengano Bianco e Amatucci, ma a centrocampo serve anche esperienza. Colpani sarebbe il colpo perfetto per la Fiorentina"

L'ex viola Mauro Bressan ha analizzato a Radio Bruno Toscana la situazione del centrocampo della Fiorentina: “E' un po' un anno zero con il cambio di allenatore e l'addio di tanti giocatori. Sarà importante che resti nel gruppo la mentalità di Italiano, poi Palladino saprà infondere i suoi principi. Ovvio che a centrocampo bisognerà fare qualcosa, magari resteranno Bianco e Amatucci ma servono anche giocatori di esperienza e qualità”.

“Colpani sarebbe il colpo perfetto”

Poi ha aggiunto: “Mi aspetto due centrocampisti complementari, ma il problema non è solo in quel ruolo. Sulle fasce bisogna toccare qualcosa, e poi c'è il nodo attaccante: va bene Kean, ma se non viene Zaniolo servirà che arrivi qualcun altro. Colpani sarebbe perfetto. In difesa, invece, un terzetto composto da Ranieri, Milenkovic e Martinez Quarta mi piacerebbe molto”.

“La Fiorentina dovrebbe tentare un colpo alla Kvaratskhelia”

Infine: “Il lavoro dei direttori sportivi non è facile, soprattutto oggi che i procuratori contano così tanto. Bisogna sempre trovare il connubio tra valore tecnico e dispendio economico, per cui sapere scovare talenti diventa determinante. Penso al colpo che ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia, sono queste le operazioni che un club come la Fiorentina dovrebbe tentare di fare”.