Sul Corriere dello Sport-Stadio titolo in prima pagina: “Mi manda Dusan” e in sommario: “Fagioli subito titolare: ‘Fiorentina, la scelta giusta'". A pagina 13: “C'è Fagioli a Firenze: ‘Mi manda Dusan’” e in taglio basso: “Gudmundsson a San Siro ci sarà e adesso tocca a lui”.