Ok, il sostituto è giusto (?). Il Genoa mette gli occhi su un talentino croato che potrebbe sbloccare la partenza di Gudmundsson

Il Genoa è alla disperata ricerca di un sostituto per Albert Gudmundsson. L'islandese infatti ha rifiutato il rinnovo con i rossoblù, che adesso sono costretti alla cessione per non trovarsi in rosa l'attaccante scontento della permanenza nel club.

Per questo il Grifone ha messo gli occhi su Anton Matkovic, attaccante croato dell'Osijek. Classe 2006, l'anno scorso ha realizzato 5 gol in 18 partite nel campionato croato. Secondo quanto riporta Sky Sport, il suo arrivo sbloccherebbe la partenza di Gudmundsson, su cui resta forte l'interesse della Fiorentina. Oltre a Matkovic, i rossoblù tengono d'occhio anche Fabio Silva del Wolverhampton.