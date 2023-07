Sulla questione stadio della Fiorentina, con i temi del Franchi e del Padovani, si è espresso su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “Per non avvelenare il clima e confondere le persone, i media fiorentini dovrebbero fare un continuo fact-checking, cioè verificare in tempo reale la fondatezza delle dichiarazioni rilasciate da entrambe le parti in causa, e non fare da microfono o megafono. Se uno afferma il falso, va messo con le spalle al muro, non preso a braccetto. Coltivare il dubbio, non i rapporti con il potere”.

E poi: "Mi piacerebbe, per esempio, che si ponessero dieci domande identiche sullo stadio al sindaco Nardella e alla Fiorentina e poi si mettessero a raffronto le risposte per capire chi non la racconta tutta. Altrimenti avranno sempre tutti ragione, e dunque tutti torto. Un'informazione chiara, basata su dati oggettivi, migliora il dibattito e la comunità. E fa bene al giornalismo".