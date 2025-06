Kouame, manca poco per il rientro: svolti tutti i controlli del caso sul ginocchio infortunato. A metà luglio il verdetto finale

Tra i tanti giocatori che ritorneranno a Firenze dopo un anno in prestito c'è anche Christian Kouame. L'attaccante ivoriano, passato a gennaio all'Empoli, tornerà infatti al viola park: gli azzurri infatti erano costretti a riscattarlo obbligatoriamente soltanto in caso di salvezza. Adesso quindi sarà da capire quale sarà il futuro dell'attaccante: resterà ancora alla Fiorentina oppure sarà costretto a cercare fortuna altrove.

In attesa di questa decisione, che presumibilmente arriverà soltanto dopo l'insediamento di Stefano Pioli in panchina, Kouame è alle prese con l'infortunio al legamento crociato che lo ha costretto a saltare gran parte del girone di ritorno. Molto dipenderà da come il ragazzo tornerà dall'infortunio, anche se sembra che il giocatore abbia già giocato tutte le sue carte con la maglia viola e che quindi sarà costretto a ripartire.

Nel frattempo TMW ha cercato di fare il punto sulle sue condizioni fisiche, sottolineando come il giocatore quest'oggi abbia svolto tutti i controlli di rito al ginocchio destro dal noto prof. Mariani a Villa Stuart. L'ivoriano ha effettuato test funzionali e visita ortopedica di controllo a 60 giorni dall'intervento al crociato con esito positivo. Il prossimo e ultimo step clinico presso Villa Stuart è programmato per metà luglio: solo li capiremo se Kouame potrà ancora dire la sua a Firenze. oppure virare su altre soluzioni.