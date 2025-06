Mentre la Fiorentina deve ancora decidere il futuro di Cataldi, la Lazio e Sarri hanno già le idee chiare

La prossima settimana, precisamente entro il 18 giugno, la Fiorentina dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sui giocatori attualmente in prestito. Se per Folorunsho e Colpani la decisione è già stata presa, si attende che il club gigliato prenda una decisione su due dei giocatori piu considerati da Palladino in questa stagione: Albert Gudmundsson e Danilo Cataldi. Se per il primo, come già sottolineato in precedenza, la Fiorentina è alla ricerca di uno sconto da parte del Genoa, per quanto riguarda il centrocampista la situazione è tutt’altro che chiara.

L'empasse della Fiorentina potrebbe costringerlo al ritorno nella capitale

Per il momento il futuro di Cataldi è nelle mani della Fiorentina, che per riscattarlo dovrà pagare alla Lazio i i quattro milioni pattuiti nella scorsa estate. Per il momento però non ci sono novità in merito, con la dirigenza viola che sta cercando di chiudere il capitolo allenatore per poi focalizzarsi sui singoli. Intanto dagli ambienti biancocelesti arrivano novità che potrebbero cambiare le carte in tavola e far si che il classe ’94 possa fare ritorno a Roma.

La Lazio e Sarri non hanno dubbi

Secondo quanto riportato infatti da Cittaceleste.it le intenzioni della Lazio nei confronti del classe '94 sembrano essere chiare: se la Fiorentina non dovesse riscattarlo il giocatore dovrebbe restare alla Lazio. Una scelta condivisa dalla società insieme a mister Sarri, il quale reputa Cataldi profilo idoneo a sostituire Belahyane quando quest'ultimo andrà in Coppa d'Africa da metà dicembre a metà gennaio. La palla adesso passa nelle mani della dirigenza della Fiorentina e di Stefano Pioli, che probabilmente sarà il prossimo allenatore, che avranno tempo fino a mercoledì prossimo prima di dover prendere una scelta definitiva.