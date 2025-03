Benedetto Ferrara, firma de La Nazione, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno in vista della sfida di domani tra Fiorentina e Napoli.

“Mi piacerebbe vedere coerenza in questa squadra, che dopo momenti fantastici e altri momenti bui non ha ancora trovato il suo gioco: ci sono partite difficili da ora in poi, e quella di domenica lo sarà. All'andata la Fiorentina venne cancellata, domani al Maradona il Napoli farà di tutto per prendere i tre punti essendo in lotta per il campionato. Speriamo di vedere un gioco degno del suo nome, mi aspetto una prestazione degna della miglior Fiorentina”

“Non posso pensare che queste brutte prestazioni siano figlie di un problema fisico: non è possibile che una squadra di Serie A non giochi mai il secondo tempo, deve essere un problema mentale per forza di cose. Non troviamo mai quel quarto d'ora dove si decide di prendere il possesso del gioco, è una squadra confusa e insicura, ma siamo già in Primavera. Spero che sia un finale di stagione che dà gioia ai tifosi, perché quest'ultimo periodo non sorride ai viola”

“Inutile parlare di Terracciano, è ovvio che abbia commesso un errore, lo sanno tutti e lui in primis, ma non è certo l'unico problema. Anzi, l'errore è di Palladino nel sottovalutare il portiere formidabile che abbiamo, e se giochi in Coppa non puoi rischiare così. Anche perché, a rivedere l'azione, i difensori non vanno a coprire la respinta ed anche quello è un errore scolastico: manca la reattività necessaria, e mi auguro la Fiorentina ne esca”

“Gudmundsson è un caso serio, non è lui, non si vede mai in campo e quando lo vedi sbaglia dei gol incredibili. Ad Atene è entrato solo sul tabellino, non lo si è visto: la Fiorentina ci conta molto, speriamo che si svegli. Manca, come a tutta la squadra, un po' di autostima”