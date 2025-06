FOTO - Dodô è più lontano dalla Fiorentina, ma in vacanza non si dimentica dei suoi compagni di squadra

Dodˆo non è così sicuro di rimanere a Firenze un'altra stagione, con il rinnovo che non è ancora arrivato. Intanto, il brasiliano è partito per le vacanze, dopo alcuni giorni passati in città a fine stagione, vista la mancata convocazione in Nazionale.

Dodo in vacanza… “con Kean”

Il difensore è partito senza risolvere il dilemma legato al suo futuro. Ora Dodô è al mare ma sui social “lancia” un'indiscrezione. Una cartolina con in sottofondo la canzone del compagno alla Fiorentina Moise Kean.

Dodo ascolta Kean anche in vacanza

"Bombay" è il titolo del brano, un estratto dell'ultimo album dell'attaccante gigliato. Ricordiamo che Dodô aveva dichiarato che Kean gli aveva promesso una vacanza pagata per la famosa scommessa sugli assist del carioca. Patti rispettati o una scelta musicale del tutto casuale?