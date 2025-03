Giuffredi: "Biraghi doveva andare al Napoli nell'ultimo giorno di mercato. Folorunsho? Premeva per andare in una squadra come la Fiorentina"

Il noto procuratore Mario Giuffredi è tra gli ospiti della Palermo Football Conference e ha parlato dall'evento. L'agente di Biraghi e Folorunsho fra gli altri ha parlato a TMW:

"Biraghi poteva andare al Napoli nell'ultimo giorno di mercato, poi abbiamo scelto il Torino. Scegli anche lo spirito del club e Biraghi ha visto quello che si avvicina di più a lui. Torino poi è piazza prestigiosa e importante, in cui può avere un futuro di più anni e provare a fare come alla Fiorentina".

Su Folorunsho

"Folorunsho voleva avere più spazio. A Napoli si gioca una partita a settimana e con quei campioni davanti non riusciva a trovare la continuità degli anni precedenti, quella che l'ha portato alla ribalta e agli Europei. Premeva per un club comunque importante, come la Fiorentina, ma perché trovasse continuità. L'operazione è nata a fine dicembre, dopo tempo che ne parlavo con Pradè e Goretti".