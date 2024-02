Il grande punto interrogativo per la Fiorentina. Italiano perde sicuramente un giocatore e ne recupera un altro

La prossima giornata di campionato presenterà per la Fiorentina l'ostacolo Frosinone da superare.

Ci sono dubbi di modulo e anche dubbi legati ai singoli giocatori da risolvere per Italiano e il suo staff.

L'assenza sicura…e anche il recupero

Intanto mancherà sicuramente Ranieri in difesa: il giocatore verrà squalificato dal giudice sportivo. Al contrario tornerà disponibile Ikone che ha scontato il turno di stop disciplinare.

Da valutare invece le condizioni di Arthur e del secondo portiere Christensen che erano assenti in Puglia, rispettivamente, per un affaticamento ai flessori e per i postumi di una contusione al ginocchio.

Un punto interrogativo che più grande non si può

Il brasiliano è il grande punto interrogativo indubbiamente che si porta dietro la Fiorentina: senza di lui in mezzo al campo la squadra soffre e il gioco ne risente.