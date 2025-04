Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio alla vigilia della partita tra Celje e Fiorentina: “Opterei per un turnover moderato, credo che la Fiorentina debba cercare di ipotecare la qualificazione già domani e poi casomai fare maggiori rotazioni al ritorno. Poi è chiaro, Comuzzo e Folorunsho ci possono stare e non abbassano il livello della squadra, però calciatori come Kean e Gudmundsson ci devono essere”.

“Domani giocherà De Gea”

Sul portiere: “Ad Atene Terracciano s'è condannato da solo, anche se le papere le possono fare tutti. Quello era un momento particolare, la squadra faticava e tutta la piazza non lo voleva in porta. Ad ogni modo credo proprio che domani giocherà De Gea, visto che già al ritorno col Panathinaikos era tornato lui”.

“Dipenderà tutto dalla Fiorentina”

Infine: “Non so come giocherà il Celje, se attaccherà o penserà solo a difendersi, ma comunque tutto dipenderà dalla Fiorentina. Se vedremo la squadra delle ultime partite, non si può che essere ottimisti. Stiamo parlando di una squadra, quella slovena, che sicuramente sarà organizzata perché oggi lo sono un po' tutte, ma che in Italia giocherebbe in Serie C".