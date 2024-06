L'idea che la Fiorentina coltiva da mesi: La scommessa tecnica che stuzzica tutti. E Palladino ha già dato il benestare

E' l’idea di mercato più forte che la Fiorentina, ha avuto durante questo mese di giugno. Anzi, in realtà è un qualcosa che il direttore sportivo, Daniele Pradè coltiva da mesi. Sì, perché era ancora inverno quando il dirigente attivò i primi contatti per portare Nicolò Zaniolo a Firenze. E anche Joe Barone era d’accordo: una scommessa tecnica che stuzzicava entrambi. La Nazione, parla in maniera approfondita stamani di tutto questo.

La posizione del giocatore

E la posizione del giocatore? E' chiara, vuole tornare a giocare in Italia, il prossimo deve essere il campionato del suo rilancio e non vuole farne una terza esperienza all’estero di fila.

Il benestare di Palladino

Da giorni I dirigenti viola ne stanno parlando con quelli del Galatasaray, squadra proprietaria del cartellino. Un prestito con un’opzione d’acquisto sarebbe l’ideale per la Fiorentina. Il tutto mentre l’attaccante ha già fatto sapere di gradire la destinazione e anche Palladino ha già dato il suo benestare.