Kean uomo copertina in Nazionale. E Spalletti lavora per non farlo sentire più "solo"

Stasera l'Italia tornerà in campo contro la Germania nel ritorno della sfida di Nations League, che al momento è 2-1 per i tedeschi nel doppio confronto. E con l'infortunio di Retegui è Kean a prendersi la copertina a poche ore dalla sfida.

L'attaccante della Fiorentina non si discute là davanti, con Spalletti che ha prima pensato a un tandem con Lucca, per poi ripiegare per la scelta soft con Maldini a fargli da spalla. L'Italia deve aiutare il suo centravanti e non lasciarlo solo come successo a San Siro qualche giorno fa. Sarà fondamentale per provare la rimonta.