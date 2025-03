Sul QS de La Nazione il titolo in prima pagina: “Robin good. Lecce battuto, sollievo viola". A pagina 2 in taglio alto: “Palla in salvo, siamo ancora vivi. Lampo Gosens, tre punti pesanti. Ma questa squadra non è guarita”, a pagina 3: “Il ritorno della Conference. Europa, di nuovo ad Atene. Adesso è vietato sbagliare”, di spalla: “Moise e Folorunsho. Sensazioni positive”.