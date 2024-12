L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, ha parlato della Fiorentina e del rendimento delle squadre italiane in Europa: “Davvero tanta roba. Ci sono squadre che in questo momento potrebbero davvero battere chiunque: Fiorentina, Lazio, Atalanta…”.

“Ottimo lavoro di Palladino. Conference? Si può arrivare in fondo”

E aggiunge: “La squadra viola può arrivare in fondo alla Conference League, ce la vedo. Palladino sta dimostrando la sua crescita come tecnico. In Italia vincere è veramente difficile, ma il suo lavoro fin qui è ottimo e indiscutibile”.