La tripletta di Croci regala tre punti e continuità alla Primavera di Andreazzoli: Milan superato per 4-2

Pochi minuti fa al Viola si è conclusa la sfida tra la Fiorentina ed il Milan, partita valida per l'ottava giornata del campionato Primavera1. I ragazzi di mister Andreazzoli erano alla ricerca di continuità dopo la prima vittoria in campionato, arrivato lo scorso fine settimana contro l'Albinoleffe. Ed al novantesimo sono prprio i gigliati ad avere ragione: il risultato finale è 4-2 per i padroni di casa.

La tripletta di Croci regala tre punti e continuità alla Fiorentina

Dopo aver concluso in vantaggio di una rete la prima frazione di gara la Fiorentina entra in campo nella ripresa lasciando il pallino del gioco al Milan, come per far sfogare gli ospiti. I rossoneri fanno subito capire di voler fare di tutto per pareggiarla, invadendo la metà campo viola ma la prima occasione del secondo tempo arriva per Egharevba: l'attaccante da pochi passi spara sopra la traversa. E dopo poco minuti arriva anche il raddoppio viola nuovamente con Federico Croci: l'attaccante viola viene imbeccato in contropiede e con un diagonale supera il portiere e regala il raddoppio ai suoi. Sono tante però le proteste degli ospiti: il gol arriva infatti con un giocatore del Milan a terra.

Nella ripresa succede di tutto ma i viola trovano nuovamente la vittoria

Nei minuti finali succede di tutto. Prima arriva il 2-1 di Anastasio, poi successivamente la tripletta personale di Croci. L'attaccante però commette un grande errore, togliendosi la maglia al momento dell'esultanza. E pochi minuti dopo arriva infatti anche il secondo cartellino rosso che lo mandano negli spogliatoi anzitempo, e lasciano i viola in 10 per gli ultimi 15 minuti. Nei minuti finali arriva anche il secondo gol del Milan e la rete finali di Beldenti che chiude definitivamente la partita.