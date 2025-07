Le questioni da risolvere prima dell'attesa fumata bianca

Moise Kean ha voglia di rimanere alla Fiorentina e di partecipare al prossimo Mondiale con l’Italia da protagonista.

Sul Corriere dello Sport-Stadio vengono ribadite le intenzioni dell'attaccante per la stagione che sta per iniziare. E in questo senso c'è attesa anche per il rinnovo contrattuale del giocatore con i viola.

Questioni da risolvere

A tal proposito, sempre sul quotidiano sportivo viene sottolineato il fatto che manca l'accordo sull'ingaggio, anche se la differenza tra le parti non è di quelle rilevanti e ci sono da sistemare alcuni dettagli legati ai diritti d’immagine del ragazzo.

Ma i tempi?

Niente di irrisolvibile dunque: la fumata bianca dovrebbe arrivare anche se sui tempi nessuno si sbilancia in questo momento.