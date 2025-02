Palladino in confusione: le scelte incomprensibili (e forse anche punitive) del tecnico

Ancora una volta una domenica tragica per la Fiorentina. La terza sconfitta consecutiva rispedisce i Viola in una crisi di risultati, gioco e identità. In una situazione di questo tipo è inevitabile che Palladino venga considerato il primo responsabile, soprattutto dopo una partita in cui, oltre alla assoluta mancanza di organizzazione offensiva, le sue scelte si sono dimostrate piuttosto discutibili e inefficaci

Palladino nonostante le numerose assenze ha deciso di continuare con lo stesso assetto tattico che siamo abituati a vedere da qualche mese: una sorta di 4-2-3-1/ 4-4-2 molto difensivista. Al di la del modulo che nel calcio di oggi lascia un po' il tempo che trova, sono gli interpreti scelti che hanno

La prima scelta discutibile è l'esclusione di Nicolò Fagioli. L'ex centrocampista della Juventus è un giocatore dall'indiscussa qualità tecnica e un play capace di organizzare la manovra offensiva della squadra. Proprio contro il Verona (squadra con la percentuale di possesso palla minore in Serie A) un giocatore del genere, soprattutto vista anche l'assenza di Adli, doveva essere messo in campo dall'inizio.

Altra macchia della gestione di Palladino è l'esclusione di Pongracic. Il difensore croato, che nel post-partita contro il Como aveva criticato l'atteggiamento tattico della Fiorentina contro le piccole, è stato uno dei migliori viola nelle ultime giornate, eppure contro il Verona è rimasto a sedere in panchina per 90 minuti. Far giocare Comuzzo dall'inizio, così da non fargli perdere ritmo e confidenza poteva anche essere la scelta giusta, poco concepibile è invece il mancato ingresso di Pongracic. Al suo posto Palladino ha preferito inserire Pablo Marì, che, tra l'altro, è stato uno dei responsabili sul goal del Verona.

La "barca viola" sta affondando e il capitano Raffaele Palladino sembra essere il principale colpevole del naufragio.