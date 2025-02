Palladino esonerato? Per la società, ad ora, non ci sarebbero dubbi: tecnico non in discussione

Raffaele Palladino esonerato dopo il KO tremendo a Verona? La Fiorentina non avrebbe dubbi… sulla conferma dell'allenatore.

La società avrebbe le idee chiare

Secondo quanto filtra dalla società, secondo quanto appurato da Radio Bruno Toscana, la posizione del tecnico campano non sarebbe minimamente in discussione. Nonostante la terza sconfitta consecutiva, dopo Inter e Como, contro il Verona, Commisso non starebbe pensando a cambiare guida per la squadra.

Ma intanto la classifica piange

La panchina dell'ex Monza resta salda, per ora. Ma il prossimo incontro, con un'altra squadra come il Lecce, potrebbe cambiare le idee del club. I prossimi giorni, in un senso o nell'altro, potrebbero essere decisivi. Intanto, la Fiorentina rischia il sorpasso da Bologna o Milan e l'avvicinamento della Roma, che domani ospiterà l'ultima in classifica.