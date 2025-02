Non solo la Fiorentina: anche il prossimo avversario in Conference perde male contro l'ultima in classifica

Bruttissima, orribile, a tratti quasi peggiore di quella vista con il Como la Fiorentina scesa questo pomeriggio in campo contro il Verona. Un altro insuccesso è arrivato per i ragazzi di Palladino, caduti in Veneto 1-0 per il gol, quasi a gioco esaurito, di Bernede. Tuttavia, non se l'è passata tanto meglio l'avversario sorteggiato contro i Viola in Conference League.

Sconfitto anche l'avversario della Fiorentina in Conference

Il Panathinaikos, infatti, è uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Lamias, dove è stato battuto per 3-1. Gli ateniesi sono andati subito sotto, al minuto 4, con il gol di Thsibola; il pari si è fatto attendere più di un'ora, quando l'ex Sassuolo Djuricic ha trovato la porta. Pochi minuti dopo Furtado ha bucato ancora Dragowski, così come al 92' quando lo stesso ha trasformato un calcio di rigore. 3-1 il risultato finale dopo ben 10 minuti di recupero. Con questa sconfitta, il Pana rischia l'aggancio da parte del PAOK.