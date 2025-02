Clamoroso: dopo il Como, la Fiorentina cade anche a Verona. Decisivo un gol nel recupero - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena arrivato il fischio finale di Verona-Fiorentina, l'unica partita in programma della domenica alle 15.

Dopo un primo tempo avaro di occasioni, con il solo Kean a provarci per i Viola, nella ripresa il copione non è cambiato, anzi. Kean subisce un brusco colpo, è costretto ad uscire dal campo prima in barella e poi in ambulanza. Anche Folorunsho va KO, entra Caprini e… purtroppo il giovane attaccante è protagonista nell'azione, molto confusa, del gol-vittoria dei padroni di casa… 1-0 finale e altra sconfitta per la Fiorentina di Palladino.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 47, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14. * = una partita in meno.