Rimonte e contro-rimonte: lo scontro diretto al vertice beffa la Fiorentina Primavera, battuta in casa dal Sassuolo

Era uno scontro diretto fondamentale per proseguire la marcia in testa alla classifica e allungare la striscia di vittorie: striscia che invece si è fermata a 8, vista la sconfitta della Fiorentina Primavera in casa con il Sassuolo, vera e propria bestia nera. I ragazzi di Galloppa avevano subito il gol dello svantaggio ad opera di Daldum proprio al 45'.

A inizio ripresa però la rimonta viola, con una doppietta di Bertolini tra il 50' e il 53'. Gara rimessa dalla propria parte ma il Sassuolo dell'ex Bigica ha avuto la forza di ribaltarla ulteriormente: al 58' Minta sfrutta un errore di Kouadio e batte Vannucchi. Quindi all'87' Knezovic batte ancora Vannucchi con un diagonale di sinistro. La Fiorentina resta comunque al secondo posto, dietro alla Roma.