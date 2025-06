Non solo la Fiorentina in cerca di un allenatore. Dopo l'addio di Gasperini, anche l'Atalanta è chiamata a iniziare un nuovo ciclo dopo nove anni passati con il tecnico di Grugliasco. Il timore della piazza è che chi lo sostituirà non sia all'altezza, e che ci sia il rischio di non replicare quanto di eccezionale è stato fatto in questi anni.

Top player a rischio

Se l'Atalanta subirà un ridimensionamento lo scopriremo solo col tempo, ma intanto la Dea rischia di perdere uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Si tratta di Ederson che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal e del suo nuovo tecnico Simone Inzaghi. 50 milioni la valutazione che ne fa l'Atalanta, che avrebbe poi il compito di reinvestirli in maniera efficace. Non sarebbe semplice, d'altronde, sostituire uno come Ederson.