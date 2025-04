Dopo averlo mandato a giocare nella squadra B, l'allenatore del Lens, Will Still, ha deciso di non convocare l'attaccante, di proprietà della Fiorentina, M'Bala Nzola, per la trasferta contro il Brest.

“Abbiamo bisogno di gente che sia coinvolta”

“È una scelta puramente sportiva - ha detto il tecnico della formazione giallorossa - Credo che abbiamo bisogno di ragazzi che portino intensità. Abbiamo bisogno di ragazzi che siano totalmente coinvolti in quello che facciamo. E gli allenamenti sono importanti”.

“Non ha lavorato abbastanza”

Poi ha aggiunto sull'angolano: “Questa settimana ho avuto la sensazione che Nzola non avesse fatto abbastanza nelle sedute. Tocca a lui dimostrare il contrario la prossima settimana. Per andare ad allenarsi in modo superiore. Quando sei al Lens, devi lavorare sodo. E lui non ha lavorato abbastanza”.