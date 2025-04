La scure di Still si abbatte su Nzola: Altro giro ed altra esclusione. E non ci sono problemi fisici per l'angolano

La scure dell'allenatore del Lens, Will Stilli si è abbattuta nuovamente sul centravanti di proprietà della Fiorentina, ma prestato al club transalpino, M'Bala Nzola.

Rimasto a casa

L'angolano è rimasto a casa e non si è recato in Bretagna per giocare contro il Brest in questo match pasquale.

Nessun problema fisico

Ufficialmente non c'è nessun problema fisico che giustifichi questa decisione. Ritornano dunque in primo piano interrogativi relativi al comportamento dell'attaccante che recentemente era stato ‘retrocesso’ in squadra B per motivi disciplinari.