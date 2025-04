L'attaccante della Fiorentina in prestito al Lens M'Bala Nzola ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com, parlando di diversi aspetti della sua vita e della sua carriera, con un breve passaggio anche sulla sua avventura a Firenze. Queste le sue parole: “Tanti calciatori sono partiti dai grandi palcoscenici. Ecco, questo non è il mio caso. Probabilmente Dio mi ha detto ‘tu no. Devi vivere altre esperienze prima di arrivare al top’. E così è stato. Sul mio braccio ho un tatuaggio in cui c’è una sagoma che fissa uno specchio. Ecco, quella figura sono io. Mi potrai trovare strano… ma quando ho dei momenti ‘un po’ giù’ mi fisso allo specchio e penso ‘Mbala, non puoi mollare ora. Pensa ai sacrifici, alla famiglia’. E da lì riparto in quarta”.

Per il momento con il Lens ha collezionato 7 gol e un assist in 21 presenze. Tra le reti menzionate c’è anche quella realizzata a Gianluigi Donnarumma contro il PSG: “Sì… ma è un gol come tanti. Nulla più, nulla meno” dice Nzola.

E sullo stile nel vestirsi, che mai gli manca: “Questo è grazie anche alla mia ragazza che lavora in questo settore. Lei mi dà una mano a vestirmi, ma lo stile dei capelli e dei tatuaggi lo decido io (ride, ndr). Mi piace vestirmi bene. Ikone e Sottil hanno uno stile che mi piace. Ma la maggior parte dei miei compagni si vestivano un po’ ‘tutti uguali”.

E infine su Italiano e l'avventura a Firenze: "Italiano l’ho conosciuto a Trapani (stagione 2018/19, ndr). Ho sempre detto ai miei compagni che sarebbe diventato un grande allenatore. A lui? Mai detto direttamente. Mi ha aiutato tanto. Gli sarò sempre riconoscente, anche per il trasferimento a Firenze. Sono grato a lui. Anche se con la maglia della Fiorentina le cose non sono andate per il verso giusto”.