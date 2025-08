Il messaggio passato durante la partita contro la Fiorentina che ha fatto arrabbiare i tifosi del Leicester

Un messaggio di sostegno alla Thailandia nella sua battaglia contro la Cambogia, passato sui tabelloni del King Power Stadium di Leicester durante l'amichevole contro la Fiorentina ha scatenato la protesta dei tifosi della formazione inglese.

La protesta

“The Foxes Trust”, a nome dei supporters della squadra, ha contattato il Club “per esprimere preoccupazione in merito alla presenza di messaggi politici thailandesi nello stadio durante la partita casalinga della Fiorentina.

Sebbene il Foxes Trust riconosca e rispetti il diritto dei proprietari del Club di avere convinzioni e schieramenti politici in Thailandia, non considera il nostro Club una piattaforma appropriata per condividere tali convinzioni.

Dal 1884, e sotto molteplici proprietà, la nostra squadra di calcio è stata una parte preziosa della nostra comunità locale. Nell'ambito del nostro dovere di Trust, vogliamo garantire che, indipendentemente da chi sia il proprietario del nostro club, la reputazione, l'integrità e l'immagine pubblica del club – nonché la sicurezza dei tifosi che assistono alle partite – non siano compromesse o influenzate dall'associazione con messaggi politici".

No a messaggi politici

E infine: "Chiediamo pertanto che in futuro il Club non venga utilizzato come veicolo per promuovere campagne politiche".