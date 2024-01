Dopo la Fiorentina è la Lazio ad uscire dalla Supercoppa: l'Inter di Inzaghi domina sul campo e va in finale

Si è appena conclusa Inter-Lazio di Supercoppa, valevole per un posto in finale dopo quello conquistato ieri dal Napoli che ha vinto 3-0 contro la Fiorentina. E anche i nerazzurri vincono con lo stesso risultato contro i biancocelesti dominando sul piano del gioco.

La cronaca della gara

Parte forte l'Inter che si dimostra più volte pericolosa, fino a sbloccarla al 17' con Thuram su assist di tacco al volo di Di Marco. Poco dopo i nerazzurri hanno l'occasione di raddoppiare con la conclusione di Barella che però si stampa sulla traversa. Ad inizio ripresa episodio chiave che indirizza la squadra di Inzaghi verso la vittoria: Pedro commette fallo su Lautaro Martinez ed è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che realizza il 2-0. L'Inter va vicino poco dopo al terzo gol con Lautaro Martinez, ma anche lui centra in pieno la traversa. Da parte della squadra di Sarri la reazione è minima, e all'87' Frattesi realizza il definitivo 3-0 su assist di Mkhitaryan lanciato in contropiede.

La finale di Supercoppa tra Napoli e Inter è in programma per lunedì sera.