L'Italia vince di misura anche in Grecia grazie a Esposito: buon Comuzzo ma con acciacco, Ndour...

Secondo successo su due amichevoli esterne per l'Italia sperimentale di Silvio Baldini che ha vinto per 1-0 anche in Grecia grazie ad un'altra rete di Pio Esposito, al 18' del primo tempo con un tiro leggermente deviato.

Comuzzo

Buona gara per i due viola in campo: Comuzzo è uscito poco dopo l'avvio del secondo tempo per un problema muscolare al polpaccio, dopo aver ricevuto anche qualche cura dallo staff medico. Al suo posto è entrato il classe 2008 Reggiani che però è stato espulso dopo 13 minuti per un fallo da ultimo uomo.

Ndour

Ndour è rimasto in campo per tutti i 90 minuti invece, da mezzala a sinistra e poi a destra, gestendo il possesso, con qualche sortita offensiva. Un palo a testa, prima Koleosho e nel finale anche un legno greco ma la gara è finita con la gestione azzurra.