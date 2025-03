Nel proprio editoriale per Il Brivido Sportivo, il giornalista e tifoso viola Luca Calamai ha analizzato il momento della Fiorentina e le prospettive della squadra di Palladino in vista dell’odierno ritorno degli Ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos.

‘La ricetta più semplice è vincere la Conference League’

“Non vogliamo uscire dalla Conference League e non dobbiamo uscire. La sfida col Panathinaikos rappresenta un bivio delicato della stagione viola, la Fiorentina deve restare aggrappata alla Coppa. Guardando la classifica di Serie A l’obiettivo Europa League è molto complicato. La ricetta più semplice ed esaltante è vincere la Conference, conquistando finalmente un trofeo dopo più di vent’anni e accedere di conseguenza ad una Coppa con un valore importante, dal punto di vista tecnico ed economico. Non sarà semplice far fuori il Panathinaikos, buona squadra con un tecnico furbo. Il reparto offensivo greco ha dimostrato all’andata di saper sfruttare gli sbandamenti della difesa viola”.

’La Fiorentina ha una rosa superiore al Panathinaikos e Kean…’

“Servirà la miglior Fiorentina, cattiva e aggressiva, capace di far pesare la qualità sicuramente superiore della rosa. Poi serviranno i colpi delle stelle, e il pensiero va subito a Moise Kean: un fenomeno, uno che sposta gli equilibri. Kean può spaccare in mille pezzi la difesa non proprio ermetica del Panathinaikos. Poi servirà il Franchi, Firenze deve scendere in campo con tutta la sua passione e tutto il suo entusiasmo. Abbiamo voglia di vivere una grande notte di rimonta, una notte da Fiorentina vera. Dal primo giorno abbiamo nel cuore l’idea di una finale contro il Chelsea e di una Coppa da alzare al cielo. La Conference è una sfida da vincere, prima però dobbiamo far fuori questi fastidiosi greci”.