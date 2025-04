L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato dell'attuale situazione della squadra viola a Radio Bruno. Le sue considerazioni anche sulla prossima sfida in Conference contro il Betis: "Adesso non contano tanto gli allenamenti, quanto la forza mentale dei giocatori. A fine stagione è così. Contro il Betis sarà dura, ma la Fiorentina per diventare grande deve superare anche questi ostacoli. Così si alza l'asticella. Per me la squadra viola sta alzando il livello e sta diventando una grande, un processo che è iniziato quest'anno.

Gudmundsson? Ogni tanto viene un po' troppo incontro al pallone e questo lo allontana dalla porta rendendolo meno pericoloso. Ma ha tanta qualità e si vede. Adli? Lo riscattatterei subito. Questa squadra ha un grande gruppo che va confermato in blocco. Da qui si mettono le basi per un grande futuro"