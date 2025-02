Tornano Kean e Comuzzo, Adli no. Palladino cambia con la difesa a tre?

Raffaele Palladino è alle prese con diversi grattacapi in vista della partita di domenica contro l'Hellas Verona. Oltre agli infortuni, il tecnico campano, deve cercare di dare nuova linfa ad un gioco che la Fiorentina stenta a mettere in pratica.

In difesa, davanti a De Gea, Comuzzo potrebbe avere una chance dal primo minuto. Da capire se il giovane classe 2005 sostituirà uno fra Ranieri e Pongracic o se si affiancherà a loro per creare una linea a quattro granitica (come abbiamo visto in Fiorentina-Inter). Non è però da escludere il ritorno alla difesa a tre, che la Fiorentina non utilizza dal primo minuto da inizio campionato.

Sulle fasce quasi certa le presenza di Dodò a destra e Parisi sinistra, con l'ex Empoli prende il posto dello squalificato Gosens. In mezzo al campo Fagioli dovrebbe essere abbassato rispetto alla partita contro il Como, diventando il primo regista della squadra con Adli che darà ancora forfait. Davanti torna Kean dopo la squalifica; il bomber viola sarà affiancato da Beltran e da Zaniolo.