Mezzo miliardo per la Fiorentina: I conti in tasca a Commisso e alle altre proprietà della Serie A

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un'inchiesta relativa agli investimenti dei proprietari delle squadre di Serie A, calcolando per ciascuno di loro, gli esborsi sostenuti tra acquisto delle quote, versamenti, prestiti e sponsorizzazioni con parti correlate.

Il podio

Sul gradino più alto del podio c'è il giallorosso Dan Friedkin. La Roma gli è costata, finora, quasi un miliardo. Per l'esattezza, 958 milioni, somma dei proventi necessari per rilevare il 100% delle azioni e dei versamenti nelle casse giallorosse (722). Sul podio assieme alla proprietà giallorosso c'è il fondo americano RedBird che ha versato a una cifra di circa 825 milioni e Exor (holding della famiglia Agnelli) che dal 2001 ha investito 715 milioni.

E Rocco Commisso?

Rocco Commisso (che è quinto dopo anche la Mapei al Sassuolo) ha per ora sborsato una cifra pari a 474 milioni, più di quanto non abbia fatto Oaktree per l'Inter, che in sei anni di proprietà, quindi due in meno rispetto a Commisso, ha versato “solo” 442 milioni. Oltre che per l'acquisto della Fiorentina le spese più onerose del patron viola sono state inevitabilmente quelle relative al Viola Park.