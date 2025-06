Spalletti: "Fare le convocazioni non è mai facile, mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora"

In vista dei due impegni contro Norvegia e Moldavia, l'Italia ha già iniziato il suo ritiro e oggi il CT Luciano Spalletti si è espresso in conferenza stampa sulle sue scelte di convocazione che hanno visto la già nota chiamata di Moise Kean, oltre che alla prima convocazione azzurra per Ranieri, che sostituisce un Buongiorno malconcio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Fare queste convocazioni non è stato facile, ma dobbiamo mettere insieme tante cose. Anche se ne ho portati 23, poi sono 30 i calciatori che fanno parte della Nazionale. Non ci sono Calafiori e Buongiorno, e mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Ma sono lì come pensiero, perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare”