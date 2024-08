La Nazione: Gudmundsson vuole solo Firenze

Due pagine su La Nazione dedicate alla Fiorentina.

Pagina 4

C'è il mercato in primo piano: “Nico, rebus di Ferragosto Rocco, Palladino, la Juve Gonzalez: futuro in 48 ore”. Sottotitolo: “Gli scenari dopo lo stop di Commisso alla sua cessione (per 30 milioni) Dalla proposta al rialzo e quindi irrinunciabile alla convocazione per Parma”. Di spalla: “’Gud’, niente rinnovo Vuole solo Firenze Idee a centrocampo Da Bove a McKennie”.

Pagina 5

La presentazione: “Richardson brinda al 2024: l’anno dei sogni ”Le Olimpiadi e poi la maglia viola. Che festa". Sottotitolo: “Il centrocampista marocchino si presenta. ”Il mio idolo? Pogba. E’ un giocatore straordinario, penso di avere un profilo simile a lui". E infine sui tifosi: “Sarà maxi-esodo: in 3 mila a Parma”.