Il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho ha rilasciato un'intervista a Radio Bruno Toscana. Questa un'anticipazione: “L'ho detto da quando sono arrivato, mi piacerebbe costruire un qualcosa con la Fiorentina. Comunque sia sono un calciatore che ogni anno è stato in prestito in una squadra diversa, adesso ho voglia di poter vivere un progetto. Voglio legarmi a una tifoseria, a una città e a una società. Poi mi trovo molto bene qui con i miei compagni”.

“Ho compagni molto forti. Palladino ha il piacere di scegliere”

Sulla squadra: “In questo momento, dove guardo guardo, vedo dei giocatori forti in ogni ruolo. Adesso a centrocampo siamo veramente in tanti, ma questo non deve essere un limite. Dobbiamo instaurare della sana competitività e Palladino deve comunque avere il piacere di avere tanti giocatori a disposizione con voglia di fare bene per la squadra. Ma il mister sarà bravo a decidere”.