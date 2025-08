Definizione dell'accordo, e conseguenti visite mediche, per Simon Sohm che ormai sono imminenti, già a inizio della prossima settimana secondo La Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come lo svizzero, che arriverà per una cifra intorno ai 15 milioni, sia un po' il prototipo del tetto massimo che i dirigenti viola possono toccare sul mercato. Una via di mezzo tra i 18-20 richiesti dal Parma e i 12 che volevano investire Pradè e Goretti.

Con Sohm comunque, Pioli potrà permettersi anche più qualità insieme davanti, vista la fisicità con cui verrà rimpolpato il centrocampo. Via dunque con l'immaginazione e con la possibilità di vedere Kean, Gudmundsson e Dzeko (talvolta) anche insieme.