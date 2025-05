L’ex attaccante viola Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, esprimendosi su molti argomenti a tinte viola, dal campo a molti singoli della rosa della Fiorentina.

‘Mi auguro venga confermato lo zoccolo duro’

“La Conference è sempre una coppa e può portarti l’Europa League, è sempre importante, sono dell’avviso che sia meglio disputarla. Quest’anno la finale di Conference sarà tra due squadre di vertice in Spagna e Inghilterra, a differenza di quanto avvenuto in Europa League. La Fiorentina ha raggiunto un obiettivo che sembrava impossibile. Quanto tempo era che non arrivavamo a 5 punti dalla Champions? È stato un anno particolare, ma mi auguro venga confermato lo zoccolo duro”.

‘Con Gudmundsson si è perso, non vale un investimento pesante’

“Palladino non è riuscito a entrare nel cuore dell’ambiente ma bisogna guardare i numeri. Quando si vince significa che si è giocato bene, quando perdi sono stati bravi gli altri, è chi perde che gioca male. A Firenze siamo un po’ autolesionisti, non siamo mai bravi ma sono gli altri che ci regalano. La squadra ha potenziale, ora serve integrarla e alzare il livello della rosa, ma senza esagerare. Serve un calciatore che giochi dietro Kean: bisogna accettare che con Gudmundsson si è perso, non lo riscatterei. Non è certo scarso, ma qui non si è ambientato e non merita un investimento così pesante”.

‘Kayode al Brentford? Capolavoro di Pradè’

“Uno come Piccoli a Firenze a fare la riserva non viene, vuole giocare, a meno che non vada in una piazza ancora più grande. Rientra uno come Nzola, che con Palladino, che gioca molto diversamente da Italiano, potrebbe fare molto meglio. Aveva segnato 13 gol allo Spezia. Un altro con cui parlare è Pongracic, Bianco lo rimetterei in rosa perchè dopo un anno da titolare in Serie A. Aver preso quasi 20 milioni per Kayode è un capolavoro di Pradè, e si parlava di operazione folle…ma stiamo scherzando?".