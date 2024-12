L'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato così alla vigilia del match di Conference League contro il LASK: “Domani sarà un grande giorno per Martinelli, deve pensare a viverlo al massimo e con spensieratezza. E' preparato, sono sicuro che farà una grande partita benché molto giovane. In Europa non è mai facile giocare, anche se affronti squadre di blasone minore. La partita con l'Empoli ci ha insegnato che non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma la continuità è il segreto del nostro rendimento. L'appetito vien mangiando e noi vogliamo continuare a vincere”.

Poi ha aggiunto: “Sto attraversando un buon momento, mi sento bene fisicamente e sto trovando continuità a differenza degli anni passati. Mi sento diverso, più maturo, ma non voglio assolutamente accontentarmi. Queste prestazioni sono uno stimolo per fare sempre meglio, se questa sarà stata la mia migliore stagione lo sapremo a giugno”.

Su Palladino: “Abbiamo un bel rapporto, ci siamo detti molto sinceramente le cose che pensavamo. Da quella chiacchierata c'è stata una svolta, sento la fiducia del mister e mi sento felice in questo momento".