Interrogato da un tifoso viola sulle reali possibilità della Fiorentina di competere per lo Scudetto, il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva ha tratteggiato i possibili di Serie A alla luce dei recenti campionati.

‘La Fiorentina è cresciuta ed è sempre nelle zone alte in Serie A'

“Siamo di fronte ad una possibile rivoluzione in Serie A in cui si sta uscendo dal ‘tridente’ Juventus, Inter e Milan. Negli ultimi tre anni il Napoli ha vinto due volte lo Scudetto, con De Laurentiis che in 20 anni è partito dalla Serie C e adesso è arrivato ad essere una presenza costante e fissa per il titolo. L’Atalanta si è confermata con grande continuità, il Bologna è la sorpresa. La Fiorentina è cresciuta ed è sempre nelle zone alte del campionato”.

‘Se la Fiorentina arrivasse quarta farebbe tantissimo’

“Per vincere lo Scudetto serve però l’annata in cui tutto funziona a meraviglia, la stagione giusta, con le giuste coincidenze. La Fiorentina è una squadra che se dovesse arrivare quarta, al momento farebbe tantissimo. La conquista della Champions sarebbe un ulteriore passo in avanti per puntare a qualcosa di più tra qualche anno”.