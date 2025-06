Il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato a Radio Bruno, analizzando la mossa della Fiorentina in attacco, ossia l'arrivo dell'ex Roma e Inter Edin Dzeko.

‘Dzeko è in età avanzata ma si saprà gestire alla perfezione’

"Son contento che Edin torni a giocare in Serie A, ha qualità notevoli dal punto di vista tecnico e umano. La Fiorentina ha fatto un gran colpo, è un ottimo finalizzatore, sa legare i reparti e far giocare la squadra. Età avanzata? È vero che è ultratrentenne, ma Edin è un professionista esemplare, si saprà gestire con assoluta perfezione. Poi è chiaro, dipende anche dal numero di partite che sarà chiamato a disputare”.

‘Scelta solo tecnica, Kean non è in discussione’

“Credo che sia una scelta esclusivamente tecnica, non un modo per mettere in discussione Kean. I viola hanno fatto un gran colpo a portarlo in maglia viola, Edin è un ragazzo leale, si saprà adeguare perfettamente. Pioli è una garanzia, lo dimostrano le stagioni al Milan. Stiamo parlando di un tecnico molto misurato, una scelta importante della Fiorentina”.