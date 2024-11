De Magistris: "La Fiorentina non fa prestazioni bellissime ma è vincente. Il turnover è eccessivo, io non cambierei mai De Gea"

Gianni De Magistris, ex pallanuotista, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare lo stato di forma della Fiorentina, seconda in classifica alla terza sosta per le nazionali:

“La Fiorentina non gioca benissimo, ma vince”

“La Fiorentina, anche se non ha mai fatto grandissime prestazioni, vince. Non mi aspettavo dei Kean e De Gea così. Prendere Kean a così poco e vendere Vlahovic a 80 è stato un grande affare. In estate non avevo la certezza che Moise potesse esplodere ma Firenze lo ha praticamente adottato".

“Non mi piace la parola turnover”

"Palladino ha avuto il merito di cambiare i suoi modelli iniziali, ha rivisto il suoi credo calcistico. Le riserve però esistono e lo si è visto nella partita in Conference. Io non farei alternanza nemmeno dei portieri. Non mi piace la parola turnover. Dieci cambi mi erano sembrati eccessivi a Cipro…”.