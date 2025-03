Jonathan Ikonè, esterno francese in forza al Como, dove si è trasferito a gennaio dalla Fiorentina, ha commentato così le sensazioni sul suo primo gol con la nuova maglia, aggiungendoci anche una frecciatina alla sua ex squadra, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

“Fabregas mi ha chiesto di mettere personalità in campo perché voleva vedere tanti uno contro uno: mi ha messo per questo motivo chiedendomi di fare la differenza. Il Como gioca di più, sul livello tecnico, rispetto alla Fiorentina. Sono contento di essere qua: siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo sempre di più”